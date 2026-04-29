Barclays Capital

TotalEnergies Overweight

10:26 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Lydia Rainforth am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts. Zudem begrüßte sie die Ausweitung der Aktienrückkäufe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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