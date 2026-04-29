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Symbol TTE

Barclays Capital

TotalEnergies Overweight

10:26 Uhr
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Lydia Rainforth am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts. Zudem begrüßte sie die Ausweitung der Aktienrückkäufe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
77,96 €		 Abst. Kursziel*:
20,57%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,24%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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