RBC Capital Markets

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

14:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse der Franzosen dürften eine weitere moderate Besserung im zweiten Quartal zeigen, trotz des durchwachsenen Umfelds, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht im Juli. Er bleibt mittelfristig optimistisch./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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