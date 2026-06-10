DAX 24.243 +0,2%ESt50 6.067 +1,0%MSCI World 4.683 +0,0%Top 10 Crypto 8,0065 +1,9%Nas 25.170 -2,0%Bitcoin 54.408 +2,1%Euro 1,1524 -0,1%Öl 92,43 -2,7%Gold 4.072 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Oracle 871460 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX etwas fester -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Oracle enttäuscht -- Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon, SK hynix, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX nach EZB-Zinsentscheid schwach Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX nach EZB-Zinsentscheid schwach
Rekordumsatz aber tiefrote Zahlen: Aurora Cannabis-Aktie lässt Anleger ratlos zurück Rekordumsatz aber tiefrote Zahlen: Aurora Cannabis-Aktie lässt Anleger ratlos zurück
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
496,20 EUR +10,70 EUR +2,20 %
STU
457,09 CHF +6,71 CHF +1,49 %
BRX
finanzen.net zero
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 243,45 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853292

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LVMHF

RBC Capital Markets

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

14:06 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
496,20 EUR 10,70 EUR 2,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse der Franzosen dürften eine weitere moderate Besserung im zweiten Quartal zeigen, trotz des durchwachsenen Umfelds, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht im Juli. Er bleibt mittelfristig optimistisch./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
501,50 €		 Abst. Kursziel*:
19,64%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
496,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,92%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
568,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

14:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
08:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
10.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
28.05.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Performance EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren verloren EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Grün
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 schließt im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer
finanzen.net Mittwochshandel in Paris: CAC 40 mit Abgaben
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im CAC 40
finanzen.net Euronext-Handel: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels freundlich
finanzen.net Gute Stimmung in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 freundlich
Business Times LVMH agrees to sell Marc Jacobs brand to WHP, G-III
Financial Times LVMH to sell Marc Jacobs to WHP
Korea Times LVMH CEO visits Korea for 1st time in 3 years
Korea Times LVMH CEO Arnault to visit Seoul next week: sources
Financial Times LVMH looks to shrink its luxury empire
Financial Times LVMH goes from buyer to seller as luxury’s winter drags on
RTE.ie LVMH shares fall after Iran war hits first‑quarter sales
Business Times LVMH sales disappoint as Middle East war crimps Dior demand
RSS Feed
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. zu myNews hinzufügen