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Unilever Aktie

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Unilever Sector Perform

17:21 Uhr
Unilever Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
58,46 EUR 4,92 EUR 9,19%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 4300 auf 4600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im zweiten Quartal ein massives Volumenwachstum verzeichnet, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Sector Perform

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
46,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
50,24 £		 Abst. Kursziel*:
-8,44%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,29 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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