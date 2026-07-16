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Bernstein Research

Rheinmetall Outperform

15:51 Uhr
Rheinmetall Outperform
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1900 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Rüstungsherstellers lägen über seinen sowie über den Markterwartungen und dies auch deutlich, schrieb Adrien Rabier in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch. Rheinmetall gewinne nun wieder Vertrauen zurück. Zusammen mit den unerwartet guten Zahlen und einer Trendwende im Zyklus der Gewinnabwärtskorrekturen sollte dies den Aktienkurs deutlich stützen, insbesondere mit Blick auf die gegenwärtige Bewertung./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.900,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.160,20 €		 Abst. Kursziel*:
63,76%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.154,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,64%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.705,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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