Visa Aktie
Marktkap. 599,48 Mrd. EURKGV 33,81 Div. Rendite 0,69%
WKN A0NC7B
ISIN US92826C8394
Symbol V
Visa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Visa von 410 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kreditkartenunternehmen habe seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zum zweiten Mal in Folge angehoben, schrieb Timothy Chiodo einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für den Zeitraum 2025/26 bis 2027/28 leicht nach oben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: varandah / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Visa Buy
|Unternehmen:
Visa Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 420,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 372,44
|Abst. Kursziel*:
12,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 372,65
|Abst. Kursziel aktuell:
12,71%
|
Analyst Name:
Timothy Chiodo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 430,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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