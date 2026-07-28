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Visa Aktie

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UBS AG

Visa Buy

17:36 Uhr
Visa Buy
Aktie in diesem Artikel
Visa Inc.
326,80 EUR 4,45 EUR 1,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Visa von 410 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kreditkartenunternehmen habe seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zum zweiten Mal in Folge angehoben, schrieb Timothy Chiodo einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für den Zeitraum 2025/26 bis 2027/28 leicht nach oben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Visa Buy

Unternehmen:
Visa Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 420,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 372,44		 Abst. Kursziel*:
12,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 372,65		 Abst. Kursziel aktuell:
12,71%
Analyst Name:
Timothy Chiodo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 430,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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