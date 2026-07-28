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Symbol AZN

Bernstein Research

AstraZeneca Outperform

14:11 Uhr
AstraZeneca Outperform
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
152,80 EUR 1,40 EUR 0,92%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18500 auf 20200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf die neuen Produktkandidaten im zweiten Halbjahr und im kommenden Jahr sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken positiv, schrieb Justin Smith am Mittwoch. Die Briten hätten in der Branche die aussichtsreichste Pipeline./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
202,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
152,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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