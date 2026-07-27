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AstraZeneca Aktie

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Marktkap. 229,74 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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Symbol AZN

UBS AG

AstraZeneca Buy

12:56 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
151,05 EUR 1,55 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17600 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv herausgeragt habe der Gewinn je Aktie (Core EPS), der die Konsensschätzung um 6 Prozent übertroffen habe./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
176,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
150,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
162,09 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:06 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:36 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13:11 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:56 AstraZeneca Buy UBS AG
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