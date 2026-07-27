AstraZeneca Aktie
Marktkap. 229,74 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17600 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv herausgeragt habe der Gewinn je Aktie (Core EPS), der die Konsensschätzung um 6 Prozent übertroffen habe./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
176,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
150,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
162,09 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|AstraZeneca Kaufen
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|14:06
|AstraZeneca Buy
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|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13:11
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:56
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:16
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|14:06
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:36
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13:11
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:56
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:16
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|14:06
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:11
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:56
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:36
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG