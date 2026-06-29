AstraZeneca Aktie
Marktkap. 257,96 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Efzimfotase sei zwar nicht der wichtigste Baustein in der Pipeline des Pharmakonzerns, spiele aber eine wichtige Rolle als Option für das Lebenszyklusmanagement des etablierten Blockbusters Strensiq, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Mittel zur Behandlung von Knochenerweichung und Muskelschwäche bei Kindern scheine ein besseres Dosierungsprofil als Strensiq zu haben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AstraZeneca Sell
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
115,00 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
165,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,49 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|10:46
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:46
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG