Ströer Aktie
Marktkap. 2,23 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
AI Analyse
Ströer SECo Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für die Aktien des Werbevermarkters drehe sich momentan alles um die Übernahmefantasie, schrieb Julien Roch am Donnerstag./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Equal Weight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
40,74 €
|Abst. Kursziel*:
3,09%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
40,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,99%
|
Analyst Name:
Julien Roch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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