Barclays Capital

Ströer SECo Equal Weight

14:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für die Aktien des Werbevermarkters drehe sich momentan alles um die Übernahmefantasie, schrieb Julien Roch am Donnerstag./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER