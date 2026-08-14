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DZ BANK

Fresenius SECo Kaufen

12:21 Uhr
Fresenius SECo Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius beim fairen Aktienwert von 58 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten über den Erwartungen gelegen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Zudem habe der Medizinkonzern den Jahresausblick angehoben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fresenius Kaufen

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
47,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:21 Fresenius Kaufen DZ BANK
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