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AI Analyse

DZ BANK

Talanx Kaufen

16:41 Uhr
Talanx Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
118,90 EUR 4,40 EUR 3,84%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx nach Zahlen von 120 auf 132 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit seiner Prognoseanhebung für den Jahresüberschuss nach dem guten ersten Halbjahr hebe sich der Versicherer von der Konkurrenz ab, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Diese habe zwar auch gute Ergebnisse berichtet, aber angesichts der laufenden Hurrikansaison auf Ausblickerhöhungen verzichtet./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Kaufen

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
118,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
118,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

16:41 Talanx Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx achieves quarterly result of EUR 774 million
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