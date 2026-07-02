Talanx Aktie
Marktkap. 29,49 Mrd. EURKGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
AI Analyse
Talanx Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx nach Zahlen von 120 auf 132 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit seiner Prognoseanhebung für den Jahresüberschuss nach dem guten ersten Halbjahr hebe sich der Versicherer von der Konkurrenz ab, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Diese habe zwar auch gute Ergebnisse berichtet, aber angesichts der laufenden Hurrikansaison auf Ausblickerhöhungen verzichtet./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Kaufen
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
118,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
118,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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