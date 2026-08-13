HSBC Aktie
Marktkap. 309,05 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
AI Analyse
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1275 auf 1375 Pence angehobe, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen des britischen Kredithauses hob Benjamin Toms am Freitag seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis im Jahr 2027 um 5 Prozent an./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Sector Perform
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
13,75 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
15,28 £
|Abst. Kursziel*:
-10,00%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,92 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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