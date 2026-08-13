DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.024 -0,2%Top 10 Crypto 8,0160 -0,6%Nas 26.672 -0,5%Bitcoin 54.488 -0,8%Euro 1,1571 +0,4%Öl 88,05 +1,1%Gold 4.386 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 E.ON ENAG99 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Rheinmetall erhält Großauftrag aus Dänemark -- Strategy, Pfizer, NVIDIA, Nu, Micron, Nebius, Apple, Reddit, Hertz, Unusual Machines, Volatus, SAP im Fokus
Top News
Spekulationen über Sandisk-Aktie nach Rekordrally: Kommt jetzt der Aktiensplit? Spekulationen über Sandisk-Aktie nach Rekordrally: Kommt jetzt der Aktiensplit?
Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HSBC Aktie

Kaufen
Verkaufen
HSBC Aktien-Sparplan
17,97 EUR -0,01 EUR -0,04 %
STU
18,22 EUR +0,06 EUR +0,32 %
HAML
finanzen.net zero
HSBC jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 309,05 Mrd. EUR

KGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 923893

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0005405286

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBCYF

AI Analyse

RBC Capital Markets

HSBC Sector Perform

18:56 Uhr
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
17,97 EUR -0,01 EUR -0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1275 auf 1375 Pence angehobe, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen des britischen Kredithauses hob Benjamin Toms am Freitag seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis im Jahr 2027 um 5 Prozent an./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 11:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Sector Perform

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
13,75 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
15,28 £		 Abst. Kursziel*:
-10,00%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,92 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

18:56 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

finanzen.net Rotation HSBC: KI-Boom bleibt intakt - Sektorrotation nur "Gewinnmitnahme", kein Vertrauensverlust HSBC: KI-Boom bleibt intakt - Sektorrotation nur "Gewinnmitnahme", kein Vertrauensverlust
finanzen.net Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Handelsende
finanzen.net Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich nachmittags leichter
finanzen.net Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: So performt der FTSE 100 am Donnerstagmittag
finanzen.net Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind
finanzen.net Minuszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben
Benzinga Here&#39;s How Much $1000 Invested In HSBC Holdings 5 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga What&#39;s Going On With HSBC Stock Monday?
MotleyFool HSBC (HSBC) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Zacks HSBC Q2 Pre-Tax Earnings Improve Y/Y on Higher Revenues, Lower Costs
Financial Times HSBC resumes share buybacks as quarterly profits soar to $10.1bn
Business Times HSBC beats estimates with US$10.1 billion quarterly profit, announces fresh US$1 billion stock buyback
Financial Times HSBC resumes share buybacks as quarterly profits soar to $10.1bn
Zacks Why HSBC is Scaling Back Retail Banking in Egypt and Australia
RSS Feed
HSBC Holdings plc zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.