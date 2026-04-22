HSBC Aktie
Marktkap. 268,29 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1400 auf 1500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Finanzinstitut komme durch den "Nebel des Krieges", schrieb Aman Rakkar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verspricht sich von den Briten Widerstandsfähigkeit und bleibt optimistisch gestimmt für die Aktien. Dabei bevorzugt er HSBC vor Standard Chartered./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Overweight
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
15,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
13,36 £
|Abst. Kursziel*:
12,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aman Rakkar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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