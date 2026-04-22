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Symbol HBCYF

Barclays Capital

HSBC Overweight

16:01 Uhr
HSBC Overweight
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
15,49 EUR -0,01 EUR -0,06%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1400 auf 1500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Finanzinstitut komme durch den "Nebel des Krieges", schrieb Aman Rakkar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verspricht sich von den Briten Widerstandsfähigkeit und bleibt optimistisch gestimmt für die Aktien. Dabei bevorzugt er HSBC vor Standard Chartered./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Overweight

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
15,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
13,36 £		 Abst. Kursziel*:
12,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aman Rakkar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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