Rheinmetall Aktie
Marktkap. 63,1 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2050 Euro belassen. Die Eckdaten des ersten Quartals hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Rüstungskonzern rechne aber im ersten Halbjahr mit einem Wachstum, das ähnlich groß ausfällt wie vor einem Jahr. Damit würden dann in dieser Periode die Erwartungen erfüllt. Dies impliziere also, dass sie im zweiten Quartal übertroffen werden müssten./tih/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.050,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.438,60 €
|Abst. Kursziel*:
42,50%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.428,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,56%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.102,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|14:01
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:56
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:06
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:56
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:06
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:56
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:06
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research