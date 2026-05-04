HSBC Aktie
Marktkap. 270,49 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1200 Pence belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe den Analystenkonsens erfüllt, schrieb Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz dürfte der Fokus in Zeiten des Nahost-Konflikts auf der Risikokostenprognose liegen, aber auch auf Aussagen zum Effekt höherer Zinsen und den Gebühreneinnahmen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Sector Perform
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
12,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
12,75 £
|Abst. Kursziel*:
-5,87%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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