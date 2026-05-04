DAX 24.293 +1,3%ESt50 5.839 +1,3%MSCI World 4.670 +0,5%Top 10 Crypto 10,40 +3,9%Nas 25.325 +1,0%Bitcoin 69.544 +1,9%Euro 1,1698 +0,1%Öl 111,3 -2,4%Gold 4.580 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street eröffnet im Plus -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, AIXTRON, Ballard Power im Fokus
Top News
Darum geben die Ölpreise etwas nach Darum geben die Ölpreise etwas nach
Nahost-Krieg und Rheinmetall-Zahlen im Blick: DAX schiebt sich deutlich über 24.000er-Marke Nahost-Krieg und Rheinmetall-Zahlen im Blick: DAX schiebt sich deutlich über 24.000er-Marke
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HSBC Aktie

Kaufen
Verkaufen
HSBC Aktien-Sparplan
14,72 EUR -0,75 EUR -4,84 %
STU
14,74 EUR -0,83 EUR -5,33 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 270,49 Mrd. EUR

KGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 923893

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0005405286

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBCYF

RBC Capital Markets

HSBC Sector Perform

14:21 Uhr
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
14,72 EUR -0,75 EUR -4,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1200 Pence belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe den Analystenkonsens erfüllt, schrieb Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz dürfte der Fokus in Zeiten des Nahost-Konflikts auf der Risikokostenprognose liegen, aber auch auf Aussagen zum Effekt höherer Zinsen und den Gebühreneinnahmen./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Sector Perform

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
12,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
12,75 £		 Abst. Kursziel*:
-5,87%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

14:21 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
12:36 HSBC Overweight Barclays Capital
08:56 HSBC Hold Jefferies & Company Inc.
08:51 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 HSBC Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

dpa-afx Gewinnrückgang HSBC verdient weniger als erwartet: Aktie gerät unter Druck HSBC verdient weniger als erwartet: Aktie gerät unter Druck
dpa-afx ROUNDUP: HSBC verdient weniger als erwartet - Aktie sinkt deutlich
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächelt am Mittag
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Plus
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 1360 Pence
finanzen.net Ausblick: HSBC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Shell, HSBC, Texas Instruments and ABB
Business Times HSBC misses profit estimates on fraud-related credit loss, Iran war risks
Business Times HSBC profit misses estimates after fraud-related credit loss, Iran war risks
Financial Times HSBC profits hit by $400mn ‘fraud-related’ exposure
Zacks Why HSBC (HSBC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Business Times OCBC to acquire HSBC Indonesia’s wealth, retail business, adding S$6.6 billion in AUM
Zacks HSBC Q1 Earnings on the Cards: What's in Store for the Stock?
Zacks Zacks.com featured highlights include H World, NVIDIA, FTI Consulting, HSBC and Stantec
RSS Feed
HSBC Holdings plc zu myNews hinzufügen