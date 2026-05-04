Deutsche Bank AG

Santander Buy

14:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 11,50 auf 12,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Großbank habe sich im ersten Quartal widerstandsfähig gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz nicht gerade günstiger Umstände in einigen Regionen und außerordentlicher Wertminderungen sei das Geldhaus auf dem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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