FedEx Aktie

307,50 EUR +2,60 EUR +0,85 %
STU
360,30 USD +2,59 USD +0,72 %
BTT
Marktkap. 80,34 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Fedex auf "Buy" mit einem Kursziel von 446 US-Dollar belassen. Die Rücksetzer bei Aktien von US-Logistikern aus Sorge vor Konkurrenz durch Amazon sei übertrieben, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte bewertet die Strategie des Onlinehändlers zwar negativ für die Branche, vor allem im Bereich der B2B-Pakete. Er sieht darin aber kein neues Risiko, da neue Supply-Chain-Angebote im September 2023 schon angekündigt worden seien./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Buy

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 446,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 357,80		 Abst. Kursziel*:
24,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 360,30		 Abst. Kursziel aktuell:
23,79%
Analyst Name:
Thomas Wadewitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 439,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

15:41 FedEx Buy UBS AG
16.04.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.03.26 FedEx Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 FedEx Buy UBS AG
mehr Analysen

