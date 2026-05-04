Marktkap. 80,34 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Fedex auf "Buy" mit einem Kursziel von 446 US-Dollar belassen. Die Rücksetzer bei Aktien von US-Logistikern aus Sorge vor Konkurrenz durch Amazon sei übertrieben, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte bewertet die Strategie des Onlinehändlers zwar negativ für die Branche, vor allem im Bereich der B2B-Pakete. Er sieht darin aber kein neues Risiko, da neue Supply-Chain-Angebote im September 2023 schon angekündigt worden seien./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 446,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 357,80
|Abst. Kursziel*:
24,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 360,30
|Abst. Kursziel aktuell:
23,79%
|
Analyst Name:
Thomas Wadewitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 439,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|15:41
|FedEx Buy
|UBS AG
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|FedEx Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|FedEx Buy
|UBS AG
