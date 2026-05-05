Lufthansa Aktie
Marktkap. 8,98 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, aber weniger deutlich als der Konkurrent Air France-KLM, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Krise im persischen Golf habe zusätzliche Gewinne eingebracht. Den hohen Treibstoffkosten wolle die Lufthansa im zweiten Quartal und im zweiten Halbjahr mit höheren Erlösen begegnen. Der Markt werde darüber debattieren, ob dies realisierbar sei./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Equal Weight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
7,83 €
|Abst. Kursziel*:
2,12%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
7,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,40%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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