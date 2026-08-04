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Symbol LIN

DZ BANK

Linde Halten

06.08.26
Linde Halten
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde nach Quartalszahlen von 480 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Industriegasekonzern habe ein solides Wachstum im Kerngeschäft verzeichnet, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe einen Rekordwert erreicht. Die Aktie sei allerdings - gemessen am erwarteten Gewinnwachstum - ambitioniert bewertet./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Halten

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 491,05		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
$ 487,36		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 566,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

06.08.26 Linde Halten DZ BANK
05.08.26 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Linde Buy UBS AG
03.08.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Linde Outperform Bernstein Research
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