Linde Aktie
Marktkap. 196,46 Mrd. EURKGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde nach Quartalszahlen von 480 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Industriegasekonzern habe ein solides Wachstum im Kerngeschäft verzeichnet, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe einen Rekordwert erreicht. Die Aktie sei allerdings - gemessen am erwarteten Gewinnwachstum - ambitioniert bewertet./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Halten
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
$ 491,05
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
$ 487,36
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 566,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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