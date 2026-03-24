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Symbol LIN

DZ BANK

Linde Halten

17:31 Uhr
Linde Halten
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde von 460 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die anhaltenden Spannungen in Nahost mit der Sperrung der Straße von Hormus hätten zu einer signifikanten Verknappung des Marktes für Flüssiggas und damit auch für Helium geführt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei eine kleine Chance für das Heliumgeschäft des Industriegasekonzerns./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Halten

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 493,44		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
$ 496,99		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 536,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

17:31 Linde Halten DZ BANK
13.03.26 Linde Outperform Bernstein Research
13.03.26 Linde Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Linde Buy UBS AG
03.03.26 Linde Outperform Bernstein Research
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