Marktkap. 3,54 Mrd. EURKGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann von 67 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Jahresstart sei schwach gewesen, schrieb Volker Bosse am Montag und kappte seine Ergebnisprognosen bis 2027. Er bleibt aber insgesamt positiv und lobte dabei insbesondere die Defensivqualitäten des Geschäftsmodells./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
41,85 €
|Abst. Kursziel*:
19,47%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
41,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,47%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fielmann AG
|13:46
|Fielmann Add
|Baader Bank
|07.05.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|23.03.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|24.02.23
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|05.01.23
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.12.22
|Fielmann Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.22
|Fielmann Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.22
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|11.07.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research