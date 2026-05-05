Fielmann Aktie

Marktkap. 3,54 Mrd. EUR

KGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN 577220

ISIN DE0005772206

Symbol FLMNF

Baader Bank

Fielmann Add

13:46 Uhr
Fielmann Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann von 67 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Jahresstart sei schwach gewesen, schrieb Volker Bosse am Montag und kappte seine Ergebnisprognosen bis 2027. Er bleibt aber insgesamt positiv und lobte dabei insbesondere die Defensivqualitäten des Geschäftsmodells./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fielmann Add

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
41,85 €		 Abst. Kursziel*:
19,47%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
41,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,47%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fielmann AG

