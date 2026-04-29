Fielmann Aktie
Marktkap. 3,71 Mrd. EURKGV 22,86 Div. Rendite 2,78%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
Fielmann Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fielmann nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Add" belassen. Die Optikerkette habe ordentlich abgeschnitten, aber einen enttäuschenden Jahresausblick gegeben, schrieb Volker Bosse am Donnerstag in seiner Reaktion auf Zahlen. Die Ziele für 2030 seien bestätigt worden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Add
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
41,80 €
|Abst. Kursziel*:
60,29%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
41,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,45%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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