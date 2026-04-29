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Baader Bank

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11:36 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
Fielmann AG
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fielmann nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Add" belassen. Die Optikerkette habe ordentlich abgeschnitten, aber einen enttäuschenden Jahresausblick gegeben, schrieb Volker Bosse am Donnerstag in seiner Reaktion auf Zahlen. Die Ziele für 2030 seien bestätigt worden./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Add

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
41,80 €		 Abst. Kursziel*:
60,29%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
41,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,45%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:36 Fielmann Add Baader Bank
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25.02.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
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27.01.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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