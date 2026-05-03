DAX 24.375 +0,3%ESt50 5.853 -0,5%MSCI World 4.669 -0,1%Top 10 Crypto 10,22 +4,2%Nas 25.114 +0,9%Bitcoin 68.080 +1,6%Euro 1,1719 -0,2%Öl 109,6 +0,4%Gold 4.579 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Autozölle belasten VW & Co. -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, E.ON, UBS, Merck im Fokus
Top News
Hochstufung und US-Engagement in Deutschland: So steht es um die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS Hochstufung und US-Engagement in Deutschland: So steht es um die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS
thyssenkrupp-Aktie unbeeindruckt: Stahlsparte bleibt vorerst im Konzern - das sind die Gründe thyssenkrupp-Aktie unbeeindruckt: Stahlsparte bleibt vorerst im Konzern - das sind die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Intel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Intel Aktien-Sparplan
85,33 EUR +4,86 EUR +6,04 %
STU
100,01 USD +5,55 USD +5,88 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 426,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855681

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US4581401001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INTC

RBC Capital Markets

Intel Sector Perform

10:56 Uhr
Intel Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
85,33 EUR 4,86 EUR 6,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel nach einer Telefonkonferenz mit Investoren auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Das Management des Prozessorherstellers gehe im Laufe des Jahres von einer ungebrochenen Stärke des Geschäfts mit Server-Prozessoren aus, schrieb Srini Pajjuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten gibt sich der Experte zuversichtlich, er bleibt aber wegen der Bewertung bei seinem neutralen Votum./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 01:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 01:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Sector Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 80,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 99,62		 Abst. Kursziel*:
-19,69%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 100,01		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,01%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 69,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

10:56 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
24.04.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
24.04.26 Intel Halten DZ BANK
24.04.26 Intel Neutral UBS AG
24.04.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Intel Corp.

finanzen.net Rotation am Markt Halbleiter-Boom 2026: Wie lange läuft die KI-Rally bei Aktien von NVIDIA, Intel & Co. noch? Halbleiter-Boom 2026: Wie lange läuft die KI-Rally bei Aktien von NVIDIA, Intel & Co. noch?
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein
finanzen.net Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Gewinnen
finanzen.net Freitagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester
finanzen.net Chip-Rally mit Hindernissen: Aktien von Intel & Micron im Aufwind AMD markiert Rekordhoch
finanzen.net Intel Aktie News: Intel am Abend fester
finanzen.net Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag im Aufwind
MotleyFool This Is My Favorite AI Chip Stock (By Far) -- and It's Not Nvidia, Intel, or Broadcom
Benzinga Nokia, Intel, And Sandisk Are Among Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (April 27-May 1): Are the Others in Your Portfolio?
MotleyFool Bull vs. Bear: Is Intel Stock a Buy or Sell?
Benzinga Benzinga Bulls And Bears: Apple, Intel, Tesla — And Markets Extend April Rally
MotleyFool Nvidia Stock vs. Intel Stock: A Wall Street Analyst Says Buy One and Sell the Other
MotleyFool Can Intel Fulfill on the Soaring Demand for its Products?
Benzinga EXCLUSIVE: Top 12 Most-Searched Tickers In April On Benzinga Pro - Where Do Tesla, Nvidia And Intel Stock Rank?
Benzinga What&#39;s Going On With Intel Stock Friday?
RSS Feed
Intel Corp. zu myNews hinzufügen