NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel nach einer Telefonkonferenz mit Investoren auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Das Management des Prozessorherstellers gehe im Laufe des Jahres von einer ungebrochenen Stärke des Geschäfts mit Server-Prozessoren aus, schrieb Srini Pajjuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten gibt sich der Experte zuversichtlich, er bleibt aber wegen der Bewertung bei seinem neutralen Votum./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 01:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 01:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intel Sector Perform
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 80,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 99,62
|Abst. Kursziel*:
-19,69%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 100,01
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,01%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 69,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intel Corp.
|10:56
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|10:56
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.22
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
