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18:21 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Amazon von 295 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Cloud-Sparte AWS und das margenstarke Werbegeschäft hätten für einen schwungvollen Start ins Jahr gesorgt, schrieb Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand des Online-Händlers habe sich im ersten Quartal zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Kaufen

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