Schneider Electric Aktie

270,85 EUR +1,65 EUR +0,61 %
271,00 EUR +1,50 EUR +0,56 %
Marktkap. 151,01 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

08:06 Uhr
Schneider Electric Outperform
Schneider Electric S.A.
270,85 EUR 1,65 EUR 0,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz des starken Jahresstarts der Franzosen stehe das Beste immer noch bevor, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend nach Auswertung des Quartalsberichts. Er bleibt bei seinen über dem Konsens liegenden Wachstumserwartungen für den Elektrotechnikkonzern./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
270,30 €		 Abst. Kursziel*:
14,69%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
270,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,45%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
304,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

08:06 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
01.05.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 Schneider Electric Buy UBS AG
30.04.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13.04.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

