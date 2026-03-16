SMC Research

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09:04 Uhr

Die audius SE hat nach Darstellung von SMC-Research mit dem Geschäftsbericht 2025 ein starkes Wachstum und neue Rekordwerte bestätigt. SMC-Analyst Adam Jakubowski verweist insbesondere auf die deutliche Ergebnisverbesserung und sieht das Unternehmen sehr gut aufgestellt, um das seit Jahren anhaltende Wachstum auch in Zukunft fortzusetzen. Vor diesem Hintergrund traut SMC-Research auch der audius-Aktie ein großes Potential zu.

Mit der Vorlage des Geschäftsberichts für 2025 habe audius die bereits im März veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt und dabei ein sehr starkes Wachstum sowie neue Rekordwerte ausgewiesen. Die Gesamtleistung sei um 29 Prozent auf 108,8 Mio. Euro gestiegen und zu einem großen Teil organisch erzielt worden. Damit habe das Unternehmen das sechste Wachstumsjahr in Folge realisiert und den langjährigen Wachstumstrend eindrucksvoll fortgesetzt.

Zudem sei auf der Ergebnisseite nach zwei schwächeren Jahren die Trendwende gelungen. Das EBITDA habe audius um 24 Prozent auf 8,8 Mio. Euro gesteigert und damit einen neuen Höchstwert erreicht. Die Marge habe sich zwar leicht auf 8,2 Prozent reduziert, was unter anderem auf den gestiegenen Materialaufwand sowie auf Restrukturierungsmaßnahmen in den neuen Bereichen MDM und AWS/Cloud zurückzuführen sei, insgesamt zeige sich die operative Entwicklung aber wieder deutlich verbessert.

Auch die Cashflow-Entwicklung und die Bilanz unterstrichen nach Einschätzung von SMC-Research die solide Verfassung des Unternehmens. Trotz der Akquisitionen und höherer Investitionen habe audius einen positiven Free-Cashflow erzielt, während sich die Eigenkapitalquote und die Nettoliquidität weiterhin auf einem komfortablen Niveau bewegten.

Für 2026 stelle audius ein erneutes kräftiges Wachstum in Aussicht. Die Gesamtleistung solle auf über 125 Mio. Euro steigen, während das EBITDA auf über 10 Mio. Euro zulegen solle. Treiber seien neben der erstmaligen Vollkonsolidierung der jüngsten Akquisitionen vor allem der hohe Auftragsbestand sowie die weiterhin starke Nachfrage in den zentralen Wachstumsfeldern.

Vor diesem Hintergrund erscheine nach Einschätzung von SMC-Research auch das mittelfristige Wachstumsziel plausibel. audius traue sich zu, organisch im Durchschnitt mit mindestens 10 Prozent pro Jahr zu wachsen und diese Dynamik durch weitere Akquisitionen zusätzlich zu steigern. Gleichzeitig wolle das Unternehmen durch den zunehmenden Einsatz von KI weiteres Effizienzpotenzial heben und damit die Margen erhöhen.

Diese Ziele seien weitgehend deckungsgleich mit dem Wachstumsszenario, das SMC-Research dem Modell zugrunde lege, wobei die Analysten sowohl bei den Wachstumsraten als auch bei der Profitabilität etwas vorsichtiger kalkulierten als audius selbst. Dennoch sehen die Analysten einen fairen Wert von 27,60 Euro je Aktie, der sehr weit oberhalb des aktuellen Kurses liege.

Darin erkennen die Analysten eine deutliche Unterbewertung, die aus ihrer Sicht der Qualität und den Perspektiven des Unternehmens nicht gerecht werde. Denn audius verfüge über ein robustes Geschäftsmodell mit einer starken Marktposition, wachse dynamisch und zeige hinsichtlich der Profitabilität, des Cashflows und der Bilanzstruktur sehr solide Werte. Vor diesem Hintergrund sehen die Analysten unverändert ein sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis und bestätigen das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.05.2026 um 9:00 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 04.05.2026 um 8:16 Uhr fertiggestellt und am 04.05.2026 um 8:45 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-04-SMC-Update-audius_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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