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KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
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Symbol SBGSF

Barclays Capital

Schneider Electric Overweight

09:11 Uhr
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 305 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei dem französischen Elektrokonzern liefen die Trends in die richtige Richtung, doch dies sei im Aktienkurs noch nicht eingepreist, schrieb George Featherstone in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht kaum Anzeichen für Marktanteilsverluste im Geschäft mit Rechenzentren-Lösungen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
307,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
270,40 €		 Abst. Kursziel*:
13,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
267,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,77%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
304,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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