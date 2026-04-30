Barclays Capital

Schneider Electric Overweight

09:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 305 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei dem französischen Elektrokonzern liefen die Trends in die richtige Richtung, doch dies sei im Aktienkurs noch nicht eingepreist, schrieb George Featherstone in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht kaum Anzeichen für Marktanteilsverluste im Geschäft mit Rechenzentren-Lösungen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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