Schneider Electric Aktie
Marktkap. 151,01 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 305 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei dem französischen Elektrokonzern liefen die Trends in die richtige Richtung, doch dies sei im Aktienkurs noch nicht eingepreist, schrieb George Featherstone in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht kaum Anzeichen für Marktanteilsverluste im Geschäft mit Rechenzentren-Lösungen./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
307,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
270,40 €
|Abst. Kursziel*:
13,54%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
267,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,77%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
304,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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