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Nordea Bank Abp Registered Aktie

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16,50 EUR +0,01 EUR +0,06 %
STU
15,17 CHF +0,03 CHF +0,17 %
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Marktkap. 56,3 Mrd. EUR

KGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
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Symbol NBNKF

UBS AG

Nordea Bank Abp Registered Buy

12:06 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,50 EUR 0,01 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 196 auf 200 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 16. Juli anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften einen bereinigten Vorsteuergewinn auf Vorjahresniveau, aber unter dem des ersten Quartals belegen, schrieb Johan Ekblom in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Zinsüberschuss sollte schon im ersten Quartal die Talsohle erreicht haben - die Erholung von hier aus dürfte sich aber zäh gestalten. Ekblom erwartet zudem zur Zahlenvorlage oder im dritten Quartal die Ankündigung eines weiteren 500 Millionen Euro schweren Aktienrückkaufprogramms./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 12:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Johan Ekblom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,04 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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