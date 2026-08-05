Beiersdorf Aktie
Marktkap. 16,94 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Zum dritten Mal seit 2010 hätten die Hamburger im Rahmen eines Turnaroundplans ihre Margenziele korrigiert, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch. Denn wieder einmal habe sich eine Phase überdurchschnittlicher Umsatz- und Ergebnissteigerungen als nicht nachhaltig erwiesen. Delmas kappte seine Ergebnisprognose für 2027 um 5 Prozent. Er glaubt zwar zunächst an ein positives Szenario, die Berechenbarkeit bleibe allerdings sehr limitiert. Derweil seien die Aktien im Branchenvergleich teuer./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
82,08 €
|Abst. Kursziel*:
-2,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
82,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,75%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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