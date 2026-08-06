RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,77 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Der Umsatz liege um ein Prozent unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebit) aber sechs Prozent darüber, schrieb Sebastian Kuenne in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausrüster von Großküchen habe die Kosten gut im Griff gehabt, wovon die Bruttomargen profitiert hätten./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Sector Perform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
680,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
686,50 €
|Abst. Kursziel*:
-0,95%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
666,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,03%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
805,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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