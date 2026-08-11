RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,49 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
AI Analyse
RATIONAL Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational nach Zahlen zum zweiten Quartal von 646 auf 657 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein Sondereffekt aus US-Zollrückerstattungen habe die Profitabilität des Großküchenausrüsters gestützt, schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein hoher Auftragseingang im Juni und der gestiegene Auftragsbestand bildeten eine
solide Grundlage für die weitere Umsatzentwicklung./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Halten
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
664,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
634,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
828,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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