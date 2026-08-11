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AI Analyse

DZ BANK

RATIONAL Halten

10.08.26
RATIONAL Halten
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational nach Zahlen zum zweiten Quartal von 646 auf 657 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein Sondereffekt aus US-Zollrückerstattungen habe die Profitabilität des Großküchenausrüsters gestützt, schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein hoher Auftragseingang im Juni und der gestiegene Auftragsbestand bildeten eine

solide Grundlage für die weitere Umsatzentwicklung./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Halten

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
664,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
634,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
828,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

10.08.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10.08.26 RATIONAL Halten DZ BANK
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