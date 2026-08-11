DAX 26.481 +0,3%ESt50 6.559 +0,1%MSCI World 4.999 +0,1%Top 10 Crypto 8,3045 +2,9%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.610 +1,0%Euro 1,1544 +0,0%Öl 89,24 +0,4%Gold 4.408 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 RENK RENK73 TUI TUAG50 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord im Plus -- Super Micro Computer steigert Gewinn -- Chip-Aktien, Tencent, Lumentum, Ölaktien, DroneShield, SpaceX, CoreWeave, NVIDIA, Hertz, TKMS, E.ON, BASF, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BASF-Aktie im Fokus: Neues Climate Center soll Pflanzenschutz-Forschung stärken BASF-Aktie im Fokus: Neues Climate Center soll Pflanzenschutz-Forschung stärken
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Telekom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
28,32 EUR -0,20 EUR -0,70 %
STU
finanzen.net zero
Deutsche Telekom jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 134,39 Mrd. EUR

KGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555750

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005557508

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTEGF

AI Analyse

Barclays Capital

Deutsche Telekom Overweight

10.08.26
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
28,32 EUR -0,20 EUR -0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse der Bonner hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen und der Ausblick sei etwas aufgestockt, schrieb Mathieu Robilliard am Sonntag. Die Überzeugung des Managements, dass die T-Aktie unterbewertet sei, hätten sie durch das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm untermauert. Er erinnerte jedoch an weiter bestehende Unsicherheiten bezüglich der Neuordnungspläne für die Konzernstruktur./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 17:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,22 €		 Abst. Kursziel*:
24,03%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,59%
Analyst Name:
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Investmentbeispiel DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren abgeworfen DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie long: Neues Chartsignal
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 startet in der Gewinnzone
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag billiger
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX letztendlich in Grün
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Plus
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
Zacks Should Value Investors Buy Deutsche Telekom (DTEGY) Stock?
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga Elon Musk Wants Starlink To Take On T-Mobile, Verizon, AT&amp;T—Here&#39;s Why That&#39;s Easier Said Than Done
Financial Times Starlink mobile threat has been exaggerated, says T-Mobile CEO
Zacks T-Mobile (TMUS) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Telekom AG: Deutsche Telekom increases 2026 share buy-back program by up to 3 billion euros
MarketWatch Why AT&T, Verizon and T-Mobile shares are down after SpaceX’s earnings
RSS Feed
Deutsche Telekom AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.