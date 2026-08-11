Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 134,39 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
AI Analyse
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse der Bonner hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen und der Ausblick sei etwas aufgestockt, schrieb Mathieu Robilliard am Sonntag. Die Überzeugung des Managements, dass die T-Aktie unterbewertet sei, hätten sie durch das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm untermauert. Er erinnerte jedoch an weiter bestehende Unsicherheiten bezüglich der Neuordnungspläne für die Konzernstruktur./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 17:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,22 €
|Abst. Kursziel*:
24,03%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,59%
|
Analyst Name:
Mathieu Robilliard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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