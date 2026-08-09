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Rheinmetall Aktie

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1.134,20 EUR -10,80 EUR -0,94 %
STU

Marktkap. 53,49 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
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WKN 703000

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Symbol RNMBF

Warburg Research

Rheinmetall Buy

11:31 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl im Rüstungsgeschäft als auch in der Autozulieferung hätten alle Segmente zum Wachstum beigetragen, schrieb Christian Cohrs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Segment Luftabwehr habe die Erwartungen am stärksten übertroffen, im Schiffbau sei die negative Abweichung von der Erwartung am größten gewesen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1.500,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.137,80 €		 Abst. Kursziel*:
31,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.134,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,25%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.705,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

11:31 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall Aktiengesellschaft: Q2 significantly exceeds market expectations with record revenue growth and earnings
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Rheinmetall is assessing the potential impact of the cancellation of the F126 programme
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall gambled on Germany’s doomed warship project — and lost
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH, buy
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