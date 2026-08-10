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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

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57,68 EUR -0,38 EUR -0,65 %
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66,69 USD -0,59 USD -0,88 %
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Marktkap. 27,43 Mrd. EUR

KGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

10.08.26
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
57,68 EUR -0,38 EUR -0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Andrew Wong lobte den Düngemittelproduzenten für seinen Fokus auf die Verwendung des Kapitals. Gut die Hälfte der Kaliproduktion sei automatisiert, was die Cash-Kosten pro Tonne unter 60 US-Dollar halte - entgegen einer generell steigenden Kosteninflation, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 64,42		 Abst. Kursziel*:
31,95%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 66,69		 Abst. Kursziel aktuell:
27,46%
Analyst Name:
Andrew Wong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 73,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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