Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 27,43 Mrd. EURKGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
AI Analyse
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Andrew Wong lobte den Düngemittelproduzenten für seinen Fokus auf die Verwendung des Kapitals. Gut die Hälfte der Kaliproduktion sei automatisiert, was die Cash-Kosten pro Tonne unter 60 US-Dollar halte - entgegen einer generell steigenden Kosteninflation, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 64,42
|Abst. Kursziel*:
31,95%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 66,69
|Abst. Kursziel aktuell:
27,46%
|
Analyst Name:
Andrew Wong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 73,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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