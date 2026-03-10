DAX23.630 -1,4%Est505.786 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0900 -2,1%Nas22.667 -0,1%Bitcoin60.790 +1,0%Euro1,1576 -0,3%Öl91,37 ±-0,0%Gold5.169 -0,4%
Stille Gefahr aus Hormus

Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt

11.03.26 16:23 Uhr
Aktien von CF Industries, Nutrien, Mosaic & Co. an der NYSE gefragt: Blockade von Hormus hilft auch K+S-Aktie auf die Beine | finanzen.net

Während die Weltmärkte gebannt auf die Rohölpreise starren, vollzieht sich in der Straße von Hormus eine weitaus kritischere Disruption der globalen Agrar-Lieferketten.

• Blockade der Straße von Hormus kappt Lebensader für rund 35 Prozent des globalen Seehandels mit Harnstoff
• US-Produzenten wie CF Industries und Nutrien markieren neue Rekordstände durch regionale Angebotsverknappung
• Experten warnen vor massiven Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln infolge explodierender Inputkosten für Landwirte

Die militärische Eskalation im Nahen Osten hat ein Nadelöhr erreicht, dessen Bedeutung für die globale Ernährungssicherheit oft unterschätzt wird. Durch die Straße von Hormus fließen unter Normalbedingungen nicht nur gigantische Mengen Rohöl, sondern auch signifikante Anteile der weltweiten Produktion von Harnstoff, Ammoniak und Phosphaten. Mit der faktischen Schließung der Passage nach dem US-israelischen Angriff auf den Iran ist eine der wichtigsten Exportrouten für Düngemittelproduzenten aus Saudi-Arabien, Katar und dem Iran unterbrochen. Dies trifft den Weltmarkt in einer ohnehin vulnerablen Phase, in der die Lagerbestände nach dem langen Winter auf der Nordhalbkugel vielerorts niedrig sind.

Die ökonomische Logik dieser Disruption folgt einem binären Muster: Während Produzenten in der Golfregion ihre Ware nicht mehr verschiffen können, schlägt die Stunde der Anbieter in Nordamerika und Europa. Unternehmen wie CF Industries und Nutrien profitieren von einer massiven Margenausweitung, da sie ihre Produktion ohne die logistischen Hürden des Nahen Ostens direkt in die absatzstarken Märkte Westeuropas und Nordamerikas liefern können. Analysten von MorningStar betonen, dass die Transportkosten für Ersatzlieferungen aus anderen Regionen bereits jetzt um über 40 Prozent gestiegen sind, was die Wettbewerbsposition der westlichen Produzenten zusätzlich zementiert.

Die Preisentwicklung am physischen Markt ist alarmierend. Bereits vor der aktuellen Eskalation notierten die Urea-Preise in New Orleans bei etwa 450 US-Dollar pro Tonne, was einem Anstieg von rund 100 US-Dollar gegenüber dem Dezember-Niveau entspricht. Nach der Schließung der Meerenge berichten Händler nun von einem weiteren massiven Schub. Sollte die Blockade über Wochen anhalten, droht eine Kettenreaktion, die weit über den Agrarsektor hinausgeht.

Europäische Landwirtschaft vor neuen Problemen? Inflation könnte wieder steigen

Besonders kritisch wird die Lage für die europäische Landwirtschaft bewertet. Die Europäische Union importiert jährlich rund sechs Millionen Tonnen Harnstoff, wovon signifikante Mengen aus Ägypten und dem Iran stammen. Die wegbrechenden Importmengen müssen nun kurzfristig kompensiert werden, was die Preise für Erzeugnisse wie Kalkammonsalpeter (KAS) in Deutschland bereits auf über 40 Euro pro 100 Kilogramm getrieben hat. Für den Endverbraucher bedeutet dies zeitversetzt eine erhebliche Belastung: Der nächste Inflationsschock könnte sich dann nicht an der Tankstelle, sondern direkt in den Regalen der Supermärkte manifestieren, wenn die Landwirte die gestiegenen Produktionskosten weitergeben müssen.

Aktienreaktion: Rekordjagd im Schatten der Krise

Die Aktienmärkte haben die Tragweite der Ereignisse prompt quittiert. Das Papier von CF Industries legt am Mittwoch an der NYSE zeitweise 7,76 Prozent auf 118,59 US-Dollar zu. Schon am Montag hatte die Aktie bei 121,80 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Auch der US-Gigant Mosaic verzeichnet allein in der heutigen Sitzung einen Kursgewinn von zwischenzeitlich 5,8 Prozent auf 28 US-Dollar. Der kanadische Branchenprimus Nutrien gewinnt in Toronto zeitweise 2,84 Prozent auf 106,34 CAD, womit sich das Plus im laufenden Jahr auf 25 Prozent summiert. Während der breite Markt, repräsentiert durch den S&P 500, unter der Unsicherheit leidet, fungieren Düngemittel-Titel derzeit als sicherer Hafen für Anleger, die auf die Verknappung essenzieller Rohstoffe setzen.

Auch deutsche Titel rücken in den Fokus der Investoren. Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S konnte sich dem Abwärtstrend des Gesamtmarktes entziehen und notiert im XETRA-Handel zeitweise mit einem Aufschlag von 1,31 Prozent bei 15,52 Euro. Die Marktteilnehmer dürften wohl darauf spekulieren, dass die Knappheit bei Stickstoffdüngern auch die Nachfrage nach Kali-Produkten stützen wird, da Landwirte bestrebt sind, ihre Erträge durch optimierte Nährstoffkombinationen zu sichern. In einem Umfeld, in dem die Inflation erneut anzuheizen droht, bleiben Rohstoffaktien mit Preissetzungsmacht die bevorzugte Wahl professioneller Portfoliomanager.

