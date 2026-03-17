K+S Aktie
Marktkap. 3,09 Mrd. EUR
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 10 auf 11,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Unterbrechungen an der Meerenge von Hormus hätten eine erhebliche Knappheit an Stickstoff zur Folge, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstagnachmittag. Das Risiko einer längeren Unterbrechung sei in der Bewertung der Aktien der Düngemittelhersteller K+S und Yara noch nicht ausreichend berücksichtigt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:15 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 20:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
17,63 €
|Abst. Kursziel*:
-34,77%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
17,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-34,92%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu K+S AG
|08:01
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|K+S Verkaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
