K+S Aktie

Marktkap. 3,09 Mrd. EUR

WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

Jefferies & Company Inc.

K+S Underperform

08:01 Uhr
K+S Underperform
K+S AG
17,67 EUR -0,13 EUR -0,73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 10 auf 11,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Unterbrechungen an der Meerenge von Hormus hätten eine erhebliche Knappheit an Stickstoff zur Folge, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstagnachmittag. Das Risiko einer längeren Unterbrechung sei in der Bewertung der Aktien der Düngemittelhersteller K+S und Yara noch nicht ausreichend berücksichtigt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S Underperform

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
17,63 €		 Abst. Kursziel*:
-34,77%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
17,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-34,92%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

08:01 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
13.03.26 K+S Verkaufen DZ BANK
13.03.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
12.03.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

