Richemont Aktie
Marktkap. 100,7 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 1,66%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Die Marken des Luxusgüterkonzerns seien weiterhin enorm gefragt, schrieb Analyst Luca Solca am Freitagnachmittag nach einer Telefonkonferenz zur Geschäftsjahresbilanz. Die Umsatzdynamik dürfte stark bleiben, allerdings verunsichere die Margenentwicklung die Anleger./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 16:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 16:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Outperform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
200,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
155,75 CHF
|Abst. Kursziel*:
28,41%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
182,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|09:16
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:16
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:16
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|22.05.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets