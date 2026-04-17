Richemont Aktie

170,50 EUR -1,90 EUR -1,10 %
STU
156,65 CHF -1,05 CHF -0,67 %
SWX
Marktkap. 102,35 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

RBC Capital Markets

Richemont Sector Perform

13:56 Uhr
Richemont Sector Perform
Richemont
170,50 EUR -1,90 EUR -1,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Die März-Exportzahlen für Schweizer Uhren belegten insgesamt einen Wertrückgang von 1 Prozent, aber einen Volumenanstieg von 5 Prozent, schrieb Nikolaos Lafioniatis in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dabei sei die Entwicklung in den einzelnen Regionen und bei verschiedenen Materialien uneinheitlich ausgefallen. Ausfuhren von Uhren höherer Preisklassen hätten eine schwächere Entwicklung verzeichnet. Für Richemont und für Watches of Switzerland wertet er die Zahlen neutral, für Swatch eher positiv./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
165,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
158,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,43%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
156,65 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
5,33%
Analyst Name:
Nikolaos Lafioniatis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
181,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

13:56 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
17.04.26 Richemont Outperform Bernstein Research
13.04.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

