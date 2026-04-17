Richemont Aktie
Marktkap. 102,35 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Die März-Exportzahlen für Schweizer Uhren belegten insgesamt einen Wertrückgang von 1 Prozent, aber einen Volumenanstieg von 5 Prozent, schrieb Nikolaos Lafioniatis in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dabei sei die Entwicklung in den einzelnen Regionen und bei verschiedenen Materialien uneinheitlich ausgefallen. Ausfuhren von Uhren höherer Preisklassen hätten eine schwächere Entwicklung verzeichnet. Für Richemont und für Watches of Switzerland wertet er die Zahlen neutral, für Swatch eher positiv./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
165,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
158,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
4,43%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
156,65 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
5,33%
|
Analyst Name:
Nikolaos Lafioniatis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
181,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|13:56
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|25.03.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|13:56
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)