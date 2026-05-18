Barclays Capital

Bayer Overweight

08:11 Uhr

Aktie in diesem Artikel Bayer 38,01 EUR 0,18 EUR 0,48% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bayer habe mit der Gewinnentwicklung im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, aber die Prognose aufgrund des ungewissen Konjunktur- und Verbraucherumfelds nicht verändert, schrieb Charles Pitman-King in seinem Kommentar vom Montagabend. Der Aktienkurs hänge nun ab von den Glyphosat-Gerichtsentscheiden im Juni./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com