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ISIN DE000BAY0017

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Symbol BAYZF

Barclays Capital

Bayer Overweight

08:11 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
38,01 EUR 0,18 EUR 0,48%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bayer habe mit der Gewinnentwicklung im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, aber die Prognose aufgrund des ungewissen Konjunktur- und Verbraucherumfelds nicht verändert, schrieb Charles Pitman-King in seinem Kommentar vom Montagabend. Der Aktienkurs hänge nun ab von den Glyphosat-Gerichtsentscheiden im Juni./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,62 €		 Abst. Kursziel*:
32,91%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,54%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 Bayer Overweight Barclays Capital
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13.05.26 Bayer Buy UBS AG
12.05.26 Bayer Overweight Barclays Capital
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