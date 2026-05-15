grenke Aktie
12,82 EUR +0,20 EUR +1,58 %
Marktkap. 557,53 Mio. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,69%
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WKN A161N3
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grenke Kaufen
16:01 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grenke auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro je Papier belassen. Der Leasinganbieter habe gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, hieß es am Montag vom Institut./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GRENKE AG
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Zusammenfassung: grenke Kaufen
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
12,72 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
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|Kurs aktuell:
12,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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