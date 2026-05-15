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DZ BANK

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16:01 Uhr
grenke Kaufen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grenke auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro je Papier belassen. Der Leasinganbieter habe gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, hieß es am Montag vom Institut./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GRENKE AG

Zusammenfassung: grenke Kaufen

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Analysen zu grenke AG

16:01 grenke Kaufen DZ BANK
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14.05.26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 grenke Buy Warburg Research
23.03.26 grenke Buy Deutsche Bank AG
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