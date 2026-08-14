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Prosus Aktie

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38,02 EUR +0,42 EUR +1,10 %
STU
37,93 EUR +0,33 EUR +0,86 %
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Marktkap. 81,68 Mrd. EUR

KGV 8,55 Div. Rendite 0,72%
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AI Analyse

Barclays Capital

Prosus Overweight

08:01 Uhr
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
Prosus N.V.
38,02 EUR 0,42 EUR 1,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 70,50 auf 68,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz der Beteiligungsgesellschaft sowie den Quartalsbericht ihres größten Investments Tencent an. Für Tencent sieht er weiter gute Aussichten dank KI./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Prosus Overweight

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,71 €		 Abst. Kursziel*:
80,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,88%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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