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AI Analyse

Barclays Capital

TUI Overweight

14:01 Uhr
TUI Overweight
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 9,75 auf 8,75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg kappte am Donnerstag seine Schätzungen, blieb er grundsätzlich optimistisch gestimmt für den Reisekonzern. Die Preisdisziplin sei größer als in der Vergangenheit./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 15:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
8,75 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
6,59 €		 Abst. Kursziel*:
32,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
6,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,53%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:01 TUI Overweight Barclays Capital
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23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
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