Barclays Capital

TUI Overweight

14:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 9,75 auf 8,75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg kappte am Donnerstag seine Schätzungen, blieb er grundsätzlich optimistisch gestimmt für den Reisekonzern. Die Preisdisziplin sei größer als in der Vergangenheit./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 15:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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