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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Bechtle Buy

10:21 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Mit den endgültigen Quartalszahlen habe der IT-Dienstleister die schon bekannten Eckdaten und den angehobenen Ausblick bestätigt, schrieb Lars Vom-Cleff in einem Rückblick am Montag auf die Zahlen. Das starke Auftragswachstum sage mehr aus als das Geschäftsumfeld./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,38 €		 Abst. Kursziel*:
30,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,91%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

10:21 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Bechtle Buy UBS AG
12.08.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
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