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AI Analyse

DZ BANK

Vodafone Group Halten

17:26 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vodafone nach der Übernahme der Mehrheit an Safaricom von 120 auf 125 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der britische Telekomkonzern verstärke über die Tochter Vodacom seine Position in Afrika, schrieb Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Position am größten Einzelmarkt Deutschland bleibe aber schwierig. Den etwas höheren fairen Wert begründete er neben angepassten Ergebnisschätzungen auch mit veränderten Parametern./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Halten

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
1,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
1,20 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,13 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

17:26 Vodafone Group Halten DZ BANK
28.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
27.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
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