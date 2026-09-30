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Symbol EADSF

AI Analyse

Bernstein Research

Airbus SE Outperform

14:11 Uhr
Airbus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei noch ein langer Weg bis zu den angestrebten 870 Maschinen, schrieb Douglas Harned am Mittwoch mit Blick auf das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr. Das erste und zweite Quartal sei gut gewesen, das dritte Quartal nun eher schlecht./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 05:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
188,36 €		 Abst. Kursziel*:
27,42%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
188,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,11%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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