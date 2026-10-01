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AI Analyse

RBC Capital Markets

adidas Outperform

08:01 Uhr
adidas Outperform
Aktie in diesem Artikel
adidas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach einer Telefonkonferenz mit Analysten vor den anstehenden Geschäftszahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Insgesamt habe es keine Überraschungen gegeben, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es bleibe dabei, dass sich das operative Ergebnis (Ebit) des Sportartikelherstellers in diesem Jahr noch stärker in das Schlussquartal verschieben dürfte als es im Vorjahr der Fall gewesen sei. Dies sei auf die zeitliche Verteilung der Bruttomarge sowie der Marketing- und Gemeinkosten zurückzuführen und müsse sich immer noch in der Markterwartung besser widerspiegeln./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
144,40 €		 Abst. Kursziel*:
38,50%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
142,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,65%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
200,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 adidas Outperform RBC Capital Markets
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01.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 adidas Outperform Bernstein Research
29.09.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
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