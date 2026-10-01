adidas Aktie
Marktkap. 24,56 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
AI Analyse
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach einer Telefonkonferenz mit Analysten vor den anstehenden Geschäftszahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Insgesamt habe es keine Überraschungen gegeben, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es bleibe dabei, dass sich das operative Ergebnis (Ebit) des Sportartikelherstellers in diesem Jahr noch stärker in das Schlussquartal verschieben dürfte als es im Vorjahr der Fall gewesen sei. Dies sei auf die zeitliche Verteilung der Bruttomarge sowie der Marketing- und Gemeinkosten zurückzuführen und müsse sich immer noch in der Markterwartung besser widerspiegeln./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
144,40 €
|Abst. Kursziel*:
38,50%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
142,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,65%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
200,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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