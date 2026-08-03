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adidas Aktie

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Marktkap. 27,91 Mrd. EUR

KGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
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UBS AG

adidas Neutral

08:26 Uhr
adidas Neutral
Aktie in diesem Artikel
adidas
162,20 EUR -3,65 EUR -2,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 219 auf 173 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Umsatztrend erscheine stabil, die Marge allerdings verwundbar, schrieb Robert Krankowski am Montag. Die Aktien erwartet er in einer engen Bandbreite, bis die Markterwartungen an die Profitabilität entsprechend korrigiert worden seien./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 23:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Neutral

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
173,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
167,30 €		 Abst. Kursziel*:
3,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
162,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,66%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
202,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

08:26 adidas Neutral UBS AG
03.08.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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31.07.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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