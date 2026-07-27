adidas Aktie
Marktkap. 32,36 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. "Gut, aber nicht gut genug", fasste Adam Cochrane am Donnerstag seine Einschätzung zu den Resultaten des Sportartikelherstellers zusammen. Angesichts der gestiegenen Erwartungen im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft dürfte das Zahlenwerk die Anleger enttäuschen./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
148,75 €
|Abst. Kursziel*:
41,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
148,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,46%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
209,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|11:26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|11:26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.