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adidas Aktie

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adidas Buy

14:06 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
148,45 EUR -32,10 EUR -17,78%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. "Gut, aber nicht gut genug", fasste Adam Cochrane am Donnerstag seine Einschätzung zu den Resultaten des Sportartikelherstellers zusammen. Angesichts der gestiegenen Erwartungen im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft dürfte das Zahlenwerk die Anleger enttäuschen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
148,75 €		 Abst. Kursziel*:
41,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
148,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,46%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
209,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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