adidas Aktie
Marktkap. 32,36 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Umsatz habe moderat positiv überrascht, doch die Margen hätten enttäuscht, schrieb Aneesha Sherman am Donnerstag. Die angehobene Umsatzprognose spiegele zwar die besser als erwartete Entwicklung im ersten Halbjahr wider, aber auch die anhaltende Unsicherheit für die zweite Jahreshälfte angesichts konjunktureller Herausforderungen und eines von Werbeaktionen geprägten Marktes, insbesondere in Europa./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
245,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
148,75 €
|Abst. Kursziel*:
64,71%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
148,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,15%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
209,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|14:06
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|14:06
|adidas Buy
|UBS AG
|14:06
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|14:06
|adidas Buy
|UBS AG
|14:06
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|14:06
|adidas Buy
|UBS AG
|14:06
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.