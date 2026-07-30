Börse Frankfurt: DAX im Plus

Index im Blick

31.07.26 12:25 Uhr

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 12:08 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,72 Prozent nach oben auf 25.797,07 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,132 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,380 Prozent auf 25.709,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25.612,03 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.699,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.891,51 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,33 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 24.995,81 Punkten. Der DAX notierte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 24.292,38 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der DAX 24.065,47 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,13 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.900,10 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 5,77 Prozent auf 62,90 EUR), Siemens Energy (+ 3,49 Prozent auf 151,26 EUR), RWE (+ 2,63 Prozent auf 57,74 EUR), HOCHTIEF (+ 2,44 Prozent auf 453,60 EUR) und Airbus SE (+ 1,74 Prozent auf 207,50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Symrise (-2,83 Prozent auf 89,26 EUR), GEA (-2,54 Prozent auf 61,35 EUR), Deutsche Telekom (-2,25 Prozent auf 26,49 EUR), Scout24 (-2,14 Prozent auf 75,50 EUR) und Heidelberg Materials (-2,07 Prozent auf 161,10 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.968.148 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 206,764 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net